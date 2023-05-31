Дума повысила порог страховых операций без идентификации клиентов-физлиц в 2,6 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении лимитов по страховым операциям, в отношении которых не проводится идентификация клиентов-физлиц в 2,6 раза - с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Это нововведение упростит порядок заключения договоров, уплаты премий и получения выплат потребителями страховых услуг, если их размер не превышает установленного порога, а также уточняет порядок действий страховщиков по подозрительным операциям и взаимодействию с Росфинмониторингом.

Изменения вносятся в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации.

В том числе законом предлагается возможность упрощенной идентификации клиентов "в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов)". Тот же порядок применяется при заключении договоров с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, пенсионного страхования при условии, "при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 тыс. рублей", отмечается авторами в пояснительной записке к документу.

Кроме того, поправками уточняется порядок идентификации выгодоприобретателя, в пользу которого заключен договор страхования, при осуществлении ему выплаты страхового возмещения. "Отсутствие в страховой организации сведений о фактическом выгодоприобретателе на этапе принятия клиента на обслуживание не позволяет провести его идентификацию в этот момент", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В этой связи законопроектом предлагается установить, что лицо, в пользу которого заключен договор страхования, подлежит идентификации в качестве клиента при осуществлении ему страхового возмещения или выплаты страховой суммы.

До сих пор проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица не допускалось вне зависимости от суммы договора страхования. Это ограничивало для страховщиков дистанционные продажи, что противоречит стратегии страхового рынка по их наращиванию.

"Минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась длительное время. Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие законопроекта позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции. Принятые поправки обеспечивают достаточный уровень безопасности проводимых страховщиками сделок, в том числе с учетом рекомендаций FATF", - отмечают разработчики изменений.

Сведения о таком выгодоприобретателе включаются в перечень информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, по запросу Росфинмониторинга. В случае принятия изменения в закон вступают в силу со дня его официального опубликования.

Комментируя "Интерфаксу" принятие новых поправок о повышении порога по операциям с упрощенной идентификацией частных клиентов, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что такие изменения - "в интересах потребителей страховых услуг, они облегчают порядок заключения договора страхования и получения выплат в ряде случаев". Кроме того, по его словам, страховщики теряют возможность отказывать клиентам в заключении договора c проблемным (с точки зрения убыточности) клиентом, ссылаясь на сложности проведения идентификации.

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин сказал, что изменения на практике затронут незначительную часть операций в сегменте страхования жизни. "Дело в том, что более 95% продаж страховщиков жизни осуществляется через банковский канал, таким образом, идентификация клиентов-физлиц осуществляется партнерами", - напомнил он.

"Вместе с тем, с учетом того, что порог в 15 тысяч рублей не менялся 10 лет, а также с учетом инфляционных процессов за период, повышение порога до 40 тысяч рублей - положительный момент. Нововведение окажет позитивное влияние на онлайн и прямые продажи страховых продуктов, облегчит потребителям оформление полисов защиты от несчастных случаев или полисы для российских туристов. В сегменте страхования "не жизни" улучшаются условия продаж частным клиентам полисов для имущественных страховщиков, например, при страховании загородных домов или квартир через страховых агентов", - добавил Дубровин.