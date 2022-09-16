Губернатор Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Валуйки

Два мирных жителя пострадали, им оказывается медицинская помощь

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в социальной сети о том, что при обстреле города Валуйки погиб мирный житель.

"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", - говорится в сообщении.

На место выехали все оперативные службы.

"Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания", - отметил в своем сообщении губернатор.