Что случилось этой ночью: пятница, 16 сентября

Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, погибший от обстрела ВСУ мирный житель в Белгородской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:

- По всему периметру киргизско-таджикской границы прошли вооруженные столкновения. Ранено четверо киргизских военнослужащих.

- В Белгородской области под сильный обстрел попал город Валуйки. Погиб один мирный житель.

- Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн. В новый пакет вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

- Более чем 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО, согласно сообщению губернатора Старовойта. Также в области также ведётся набор добровольцев в мобилизационный людской резерв.

- Небензя обвинил Запад в препятствии экспорту российского продовольствия. Санкции мешают реализации подписанного в Стамбуле меморандума, считает дипломат.

- Американская ракета Electron стартовала на орбиту с японским спутником зондирования Земли. Старт был произведен в Новой Зеландии.