Володин счел, что президента Польши надо привлечь к ответственности по УК за его заявление

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Надзорные органы России должны изучить заявление президента Польши Анджея Дуды о возмещении ущерба за Вторую мировую войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания.

По мнению Володина, "заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа".

Спикер Думы напомнил, что ранее президент Польши потребовал от России возместить ущерб за Вторую мировую войну.

Вместе с тем, освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой - 27 миллионов погибших, написал Володин. "Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране", - отметил председатель Госдумы.