Дуда обвинил ФРГ в нежелании поставить Польше танки взамен отправленных Киеву

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Польский президент Анджей Дуда во вторник обвинил ФРГ в нарушении договоренностей о поставках Польше немецких танков взамен польских, переданных Варшавой Украине.

"Они не сдержали это обещание. И честно говоря, мы разочарованы этим", - заявил он изданию Die Welt.

Он напомнил, что Польша предоставила Украине значительное количество танков. Дуда отметил, что этот шаг ослабил военный потенциал Польши, и Варшава рассчитывала на поддержку со стороны НАТО, США и Германии. При этом немецкие танки "Леопард" составляют значимую часть польских танковых сил.

"Так что, если бы мы получили поддержку Германии, получили бы взамен (танки - ИФ), мы были бы очень счастливы", - сказал Дуда.

Он добавил, что, по его мнению, Берлин делает мало для помощи Киеву и что именно ФРГ, первым делом, должна помогать Украине.

В конце апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава осуществила поставки танков Украине.

Ранее сообщалось, что Германия решила провести обмен со Словенией, у которой остались советские танки T-72: эти машины Словения передаст Украине, а взамен Германия направит ей БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. Подобный механизм обмена вслед за Словенией предложила и Чехия. Затем стало известно, что Чехия бесплатно получит от Германии 15 танков Леопард 2А4 взамен танков советских времен, которые Прага передала Украине.