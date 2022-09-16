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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Путин еще не принял решение о посещении саммита G20 на Бали

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что позже примет решение о том, поедет ли он на Бали на саммит "Двадцатки".

"Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, само по себе Бали место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "двадцатку"", - сказал Путин журналистам в Самарканде.

По его словам, президент Индонезии лично сообщил ему о приглашении, когда был в Москве.

"А потом позвонил, еще раз сказал: имейте в виду, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая – мы вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие", - сказал Путин.

Владимир Путин Индонезия Бали G20
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