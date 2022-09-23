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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Россия на встрече министров торговли G20 призвала к срочной реформе ВТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за срочную реформу ВТО для достижения стабильной и справедливой торговой среды, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев на сессии, посвященной реформе ВТО, на встрече министров торговли, инвестиций и промышленности G20 на Бали.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, Ильичев возглавлял российскую делегацию на этой встрече.

"Чтобы встать на путь восстановления и устойчивого развития, нужна стабильная торговая среда, в основе которой лежит ВТО. Именно поэтому Россия решительно поддерживает срочную реформу ВТО", - сказал замминистра на мероприятии.

"Для этого система правил ВТО должна быть эффективной, осуществимой и справедливой. Эти правила должны соблюдаться, а в случае их нарушения должны быть предусмотрены инструменты правовой защиты, - считает Ильичев. - Однако в действительности происходит противоположное. Некоторые члены организации начинают массово вводить запреты и ограничения в отношении других экономик. Почти все эти меры нарушают правила ВТО. И все мы в этом зале ощущаем их последствия, в том числе и сами авторы такой политики. Эти меры провоцируют серьезные потрясения на основных рынках".

"Каждый должен осознать свою ответственность за сложившуюся ситуацию, а ВТО должна принять меры для обеспечения выполнения своих правил", - полагает глава российской делегации.

В частности, Ильичев назвал необходимым выработать общие подходы к торговым мерам, связанным с "зеленой" политикой.

Минэкономразвития ВТО Владимир Ильичев Бали
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