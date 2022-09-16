Российские туристы помогли восстановить экономику Сейшельских островов после пандемии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сейшельские Острова в январе-августе 2022 года посетили 19 тыс. туристов из России, в 2021 году турпоток составил более 30 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" почетный консул республики в Москве, Московской области, Ростовской области Дмитрий Кислов.

"На октябрь запланировано возобновление полётов "Аэрофлота" в Викторию, что, несомненно, укрепит положительную динамику развития российско-сейшельских связей", - сказал Кислов, добавив, что, несмотря на временную приостановку прямых рейсов в марте текущего года, спрос у россиян на курорт остаётся высоким.

По его словам, пока планируется осуществление двух рейсов в неделю, но с учетом заинтересованности сейшельской стороны в российском туристическом рынке, существуют возможности как для расширения частотности рейсов "Аэрофлота", так и для возможного обсуждения идей подключения дополнительных перевозчиков.

По его словам, в 2021 году Россия стала основным "поставщиком" туристов на архипелаг, поспособствовав быстрому восстановлению туристического бизнеса Сейшел, являющегося одной из главных опор экономики страны.