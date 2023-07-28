Власти Сейшелов попросили Россию увеличить число авиарейсов для развития туризма

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд обсудили развитие взаимного туризма между Россией и архипелагом, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства; в ходе встречи Радегонд, в частности, попросил увеличить число авиарейсов между РФ и Сейшелами.

"Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение Москва - Маэ, а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока", - сказал Решетников на встрече, прошедшей в рамках второго саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

Министр отметил, что в России действует обширный комплекс мер по организации комфортного безопасного отдыха иностранных гостей.

"Для зарубежных туристов в этом году в пилотном режиме запускается проект "Карта туриста", по всей стране увеличивается количество комфортных отелей с хорошим сервисом, активно идет сертификация номерного фонда с подтверждением уровня сервиса и безопасности проживания гостей. Для работы крупных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка. В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям из Сейшельских островов", - заявил Решетников.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в ходе встречи Радегонд обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран.

В 2022 году Сейшельские острова посетили 30,5 тыс. российских туристов, Россия заняла третье место по турпотоку после Германии и Франции. Всего на архипелаг прибыли более 330 тыс. зарубежных туристов.