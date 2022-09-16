Президент РФ счел возмутительными санкции против детского омбудсмена РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает возмутительным внесение в американские санкционные списки уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

"Что касается нашего омбудсмена по защите прав детей, как мы знаем, она (...) занималась вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии из Ирака, детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле, разумеется. Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем, естественно, нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон на Донбассе. Что здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать и низко поклониться. Ставить под санкции (...) это возмутительно",- сказал Путин журналистам в пятницу.

Ему также задали вопрос о попадании в санкционный список несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ ответил, что слышит об этом в первый раз и выразил мнение, "что это шизофрения, потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить, это вообще запредельные вещи".

"Мне кажется, они просто уже перестали понимать, что они делают",- сказал Путин.

Минфин США в четверг внес в санкционные списки по России главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, его супругу Медни, дочерей Карину, Табарик и Айшат, помощника президента РФ Максима Орешкина, детского омбудсмена Львову-Белову.