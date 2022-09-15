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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Кадыров попал под санкции Минфина США

Кадыров попал под санкции Минфина США
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против еще 44 граждан России, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров, а также против 32 российских организаций.

В документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что под санкции в частности попали и некоторые родственники Кадырова, в частности, его супруга Медни, дочери Карина, Табарик и Айшат, которая занимает должность министра культуры Чеченской республики.

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Также США ввели санкции против уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого и члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Под санкции попали компания "Байкал электроникс", ряд научно-исследовательских центров в сфере физики, полупроводников и квантовых технологий, в частности, Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Институт спектроскопии РАН.

Помимо этого, санкции применили в отношении АО "Ангстрем" и АО "Элемент", АО "ПО "Север", АО "НПП "Сапфир", АО "НПО Лавочкина", "Российские космические системы", АО "МЦСТ", ООО "Ядро Фаб Дубна".

В июле 2020 года Рамзан Кадыров, его жена и дочери Карина и Айшат попали под санкции Госдепартамента США по обвинению в причастности к нарушениям прав человека. В 2017 году глава Чечни попал под санкции США по "закону Магнитского". Под санкциями Евросоюза он находится с июля 2014 года из-за Украины.

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