Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ опубликовал проект изменений к перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту в РФ, включив в него алкогольные напитки.

Как следует из проекта документа, импортировать без получения согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов.

С предложением разрешить параллельный импорт алкоголя выступила ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.). По данным, которые приводила АКОРТ, в категории виски на долю ушедших и приостановивших работу в РФ компаний приходилось 66% рынка, в категории рома - 63%, в категории коньяка - 82%, в категории шампанского (произведенного во французском регионе Шампань) - 100%.

Минфин, который отвечает за госрегулирование алкогольного рынка, не поддержал предложение АКОРТ. Одновременно против включения алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта выступили ассоциация "Комитет производителей алкогольной продукции" и Ассоциация производителей пива, сообщал источник "Интерфакса".

Вместе с тем, подведомственная Минфину служба - Росалкогольрегулирование - допускала введение параллельного импорта в отношении алкоголя и предлагала сделать ФКП "Союзплодоимпорт" единым оператором таких поставок, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с этим предложением.

По словам источника, Минпромторг выражал готовность дополнить перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен, конкретными видами алкогольной продукции, учитывая "неизбежность дефицита алкогольной продукции отдельных международных брендов" на внутреннем рынке. Минсельхоз также не возражал против включения алкоголя в перечень, а ФТС была готова принять участие в работе по подготовке проекта соответствующего нормативного правового акта.