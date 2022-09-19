Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства могут принять решение о включении отдельных брендов алкогольных напитков в перечень для параллельного импорта (позволяет ввозить товары без согласия правообладателя) до конца сентября, этот срок предпочтителен для того, чтобы торговые сети успели закупиться к праздникам, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Дело в том, что если это будет к Новому году, то уже бесполезно включение, они не успеют даже закупиться. Поэтому я думаю, что до конца месяца можно принять взвешенное решение - да, нет или какие-то другие позиции", - сказал он.

Мантуров также отметил, что не слышал о каких-либо дискуссиях по поводу включения в перечень для параллельного импорта продуктов питания. "Я не слышал", - сказал он. "С продуктами питания у нас, по-моему, дефицита точно нет", - добавил вице-премьер.

Предложение Минпромторга

Минпромторг РФ в пятницу разместил проект изменений в перечень товаров и брендов, разрешенных к ввозу в РФ с использованием механизма параллельного импорта, включив в него ряд алкогольных напитков известных брендов - вино, игристые вина, коньяк, виски, ликеры и др. (в предложенный министерством список попали, в частности, Martini, Mоёт, Canti, Cinzano, Hennessy, Remy Martin, Jameson, Johnnie Walker, Bacardi, Captain Morgan, Chivas, Absolut, Baileys, Ballantine's, всего около 90 брендов). В случае принятия документа ввозить в РФ по параллельному импорту можно будет продукцию таких производителей, как Diageo, Beam Suntory, Edrington, William Grants & Sons, Bacardi, Pernod Ricard, Brown Forman, LVMH и др.

Мантуров в понедельник подчеркнул, что публикация проекта не является позицией министерства по данному вопросу, а дает возможность запустить дискуссию среди ведомств и выработать единое решение.

"Мы выполняем техническую роль, имею ввиду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий (АКОРТ - ИФ) подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников, а у нас, как правило, новогодние, они потом перерастают во все другие праздники. Как они считают, что они хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов представителей власти, поэтому мы в данном случае играем роль модератора. То есть мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, а потом будет принято решение", - отметил он.

"Мы в данном случае занимаем нейтральную позицию, надо сначала собрать все мнения коллег, правительства, по потребительскому сектору, и потом уже принимать какие-то взвешенные решения", - добавил Мантуров.

С предложением разрешить параллельный импорт алкоголя выступила ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.). По данным, которые приводила АКОРТ, в категории виски на долю ушедших и приостановивших работу в РФ компаний приходилось 66% рынка, в категории рома - 63%, в категории коньяка - 82%, в категории шампанского (произведенного во французском регионе Шампань) - 100%.

Минфин, который отвечает за госрегулирование алкогольного рынка, не поддержал предложение АКОРТ. Одновременно против включения алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта выступили ассоциация "Комитет производителей алкогольной продукции" и Ассоциация производителей пив, сообщал источник "Интерфакса".

Вместе с тем, подведомственная Минфину служба - Росалкогольрегулирование, допускала введение параллельного импорта в отношении алкоголя и предлагала сделать ФКП "Союзплодоимпорт" единым оператором таких поставок, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с этим предложением.

По словам источника, Минпромторг выражал готовность дополнить перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен, конкретными видами алкогольной продукции, учитывая "неизбежность дефицита алкогольной продукции отдельных международных брендов" на внутреннем рынке. Минсельхоз также не возражал против включения алкоголя в перечень, а ФТС была готова принять участие в работе по подготовке проекта соответствующего нормативного правового акта.