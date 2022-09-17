Один человек погиб и двое пострадали при обстреле белгородского села Красный хутор

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области сообщили последние данные о пострадавших в результате обстрела села Красный хутор со стороны Украины.

"В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека - двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась", - написал министр здравоохранения региона Андрей Иконников в телеграм-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем. Также он сообщал, что при обстреле в субботу были повреждены три дома.

В минувшую среду село Красный Хутор в Белгородском районе уже подверглось обстрелу со стороны Украины, что привело к разрушениям.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.