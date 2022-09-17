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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Возбуждено дело об обстрелах белгородского села Красный Хутор

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту обстрелов села Красный Хутор, в результате которого есть погибший и пострадавшие, сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета России.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате обстрела белгородского села погибла женщина. Еще два человека получили легкие ранения и после оказания медпомощи отпущены домой. Также повреждения получили жилые дома.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в субботу были повреждены три дома.

В минувшие среду и четверг село Красный Хутор в Белгородском районе уже подвергалось обстрелу со стороны Украины, что привело к разрушениям.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Красный Хутор
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