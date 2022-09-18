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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Александр Сергеев может снять кандидатуру с выборов президента РАН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Отделение физических наук Российской академии наук, которое выдвинуло на пост президента РАН нынешнего президента, академика Александра Сергеева, было уведомлено о том, что их кандидат "намерен завтра на общем собрании снять свою кандидатуру".

Как сообщил "Интерфаксу" один из членов отделения, пожелавший остаться неназванным, "приблизительно сорок членов отделения получили от команды Александра Сергеева уведомление, что их кандидат намерен отказаться от борьбы за пост президента РАН".

Таким образом, участвовать в голосовании будут академик Геннадий Красников, которого выдвинули девять отделений академии, и академик Дмитрий Маркович от Сибирского отделения академии наук.

Александр Сергеев во время встречи с членами Сибирского отделения в своем выступлении, состоявшейся за несколько дней до общего собрания, пожелал их кандидату "набрать как можно большее количество голосов". Таким образом, члены отделения физики, выдвинувшего Сергеева своим кандидатом, расценивают это его пожелание "как призыв голосовать на выборах за кандидата Сибирского отделения РАН".

РАН Александр Сергеев
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