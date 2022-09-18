Студент погиб из-за урагана в Курске

Более пяти тыс. жителей региона остались без света

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту гибели студента в результате урагана, сообщает СУ СКР по региону.

"В Сеймский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного в 3-ем Промышленном переулке города Курска тела подростка, 2004 года рождения. По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, (...) в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба администрации Курской области сообщает, что с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития.

В настоящее время часть студентов забрали родители, часть переведены в корпус другого общежития, остальные расселены в комнатах, не пострадавших от урагана.

Также отмечается, что без электричества после урагана остаются 87 населённых пунктов, в них проживает более 5 тыс. человек.

Кроме того, шквалистый ветер повалил деревья, больше всего пострадали Курск и Льгов. В настоящее время в регионе приступили к ликвидации последствий стихии.