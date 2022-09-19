Зерновой союз призвал заменить квотой плавающую пошлину на экспорт зерна

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз призывает власти отказаться от плавающей пошлины на экспорт зерна и ограничивать экспорт только общей квотой по сезону в целом. Доступ к ней должен исключать исторический принцип и прекращать поставки после ее исчерпания.

Об этом говорится в письме союза, направленном президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Копия письма есть в распоряжении "Интерфакса".

В письме Зерновой союз объясняет необходимость этой меры тем, что высокий урожай зерна, который в этом году может составить рекордные 137-145 млн тонн, в том числе 92-96 млн тонн пшеницы, и слабый экспорт привели к "практически безостановочному падению закупочных цен, которые на фоне выросших транспортных затрат все в большей степени приближаются к уровню текущей себестоимости".

По оценке союза, "потенциально Россия без угроз собственной продовольственной безопасности может поставить на глобальный рынок 56 млн тонн зерновых культур".

"Внутреннее потребление ограничено, а масштабы зерновых интервенций с учетом объемов производства даже при их увеличении до 3 млн тонн могут оказать лишь ограниченное позитивное влияние на работу небольшой группы производителей. Одновременно нарастают проблемы с обеспечением возможности качественного хранения урожая 2022 года", - говорится в письме.

Как считают в союзе, ситуацию можно исправить масштабным экспортом зерновых, "но он сталкивается как с внешними неформальными ограничениями, так и с внутренними, прежде всего плавающей пошлиной на зерно, которая ведет к недополучению сельхозпроизводителями части дохода от реализации зерна как на экспортном, так и на внутреннем рынках". При этом зона эффективных продаж зерна на экспорт ограничена плечом перевозок в 450-500 км. "В результате отмечается крайне вялый и неадекватный масштабам производства зерновой экспорт, который сократился не только по объему поставок, откатившись на уровень 2016/17 сельхозгода, но и по количеству стран-импортеров", - сообщает союз.

Авторы письма также предупреждают о том, что часть сельхозпроизводителей может потерять финансовую устойчивость, будет испытывать трудности с возвратом кредитов. К тому же из-за низких цен на зерно резко сократятся выплаты по паям сельских жителей, а это в основном лица преклонного возраста.

"Такая ситуация оказывает депрессивное влияние на значительную часть сельхозпроизводителей, создает риски не только для проведения озимого сева текущего года, но и подрывает инвестиционную привлекательность зернового производства", - говорится в письме.

Плавающая пошлина на экспорт зерна (пшеница, ячмень и кукуруза) действует в России со 2 июня 2021 года. Кроме того, ежегодно - с 15 февраля по 30 июня - вводится экспортная квота, которая рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу.