В Думе обсуждают запрет иностранным фондам проводить экологическую экспертизу в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обсуждает инициативу о запрете иностранным фондам проводить экологическую экспертизу на территории России, сообщил "Интерфаксу" источник в комитете.

Соответствующий документ комитет рассмотрит в ближайшее время. Документом предполагается, что экологическую экспертизу в России не смогут осуществлять лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физлиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.

Согласно документу, экологическую экспертизу в России будут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором.

Крупнейшими иностранными экологическими фондами, в настоящее время работающими в РФ, являются Гринпис и WWF.

"Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег. Данная мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только по их прямому назначению - улучшение качества жизни россиян и забота об экологии России", - отметил собеседник агентства.