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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Дума одобрила в I чтении запрет иностранным фондам проводить экологическую экспертизу в РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который запрещает иностранным фондам проводить общественную экологическую экспертизу на территории России, также будет запрещено проведение экспертизы иностранным агентам и аффилированным с ними лицам.

Документ (N196416-8) в сентябре внесли в парламент депутат Александр Коган (Единая Россия); депутат Евгений Марков (ЛДПР); Бекхан Агаев (Единая Россия); Максим Иванов (Единая Россия).

Сейчас общественная экологическая экспертиза может проводиться по инициативе граждан, общественных организаций. Кроме того, по инициативе местных властей экспертиза может проводиться официально зарегистрированными в РФ экологическими организациями.

Предлагается установить, что по инициативе местных властей экспертиза может проводиться экологическими НКО в форме ООО. При этом в закон вносится запрет на инициирование общественной экспертизы для лиц, которые не являются гражданами РФ. Также не смогут инициировать экспертизу российское или иностранное юридическое лицо, общественное объединение, НКО, а также физическое лицо независимо от его гражданства, включенные в реестр иностранных агентов.

Физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, тоже не смогут обращаться за проведением экологической экспертизы.

Кроме того, не смогут обращаться за проведением экспертизы лица, являющиеся членами, учредителями, членами органов управления, работниками, представителями иностранных организаций, международных организаций, международных общественных движений, а также их филиалов и представительств на территории РФ.

Данные ограничения (об отсутствии статуса иноагента или аффилированности или причастности к иностранной организации) распространяются также на экспертов и руководителей, привлекаемых для проведения общественной экологической экспертизы.

"Эксперты и руководитель, привлекаемые для проведения общественной экологической экспертизы, не вправе передавать документацию, подлежащую общественной экологической экспертизе, третьим лицам", - говорится в принятом законопроекте.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2023 г. Общественные экологические экспертизы, не оконченные ко дню его вступления в силу, будут проводиться по старым правилам.

Крупнейшими иностранными экологическими фондами, в настоящее время работающими в РФ, являются Гринпис и WWF.

Госдума
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