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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин заявил о многомиллиардных поставках российской военной продукции на экспорт

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - За шесть месяцев 2022 года Россия поставила на экспорт военную продукцию на сумму свыше $6 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только за шесть месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партерам военной продукции на сумму свыше шести миллиардов долларов", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК во вторник.

Владимир Путин
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