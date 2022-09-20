Путин заявил о многомиллиардных поставках российской военной продукции на экспорт

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - За шесть месяцев 2022 года Россия поставила на экспорт военную продукцию на сумму свыше $6 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только за шесть месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партерам военной продукции на сумму свыше шести миллиардов долларов", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК во вторник.