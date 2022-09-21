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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

В указе о частичной мобилизации предусмотрены случаи, когда возможно увольнение со службы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В период частичной мобилизации военнослужащие-контрактники и мобилизованные граждане могут быть уволены со службы по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда, связанного с лишением свободы, говорится в тексте указа "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".

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"Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
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