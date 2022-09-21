Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

"Триста тысяч резервистов, которые будут призваны", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Шойгу отметил, что частичная мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Тех, кто уже служит, не отправят в зону проведения специальной операции, уточнил Шойгу.

Мобилизация затронет 1,1 % от общего мобилизационного ресурса. Шойгу сказал, что это не будет "единоразовая" акция. "Это та работа, которая будет проводиться планово", - сообщил министр.

"Здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро – нет", - сказал министр.

"Так совпало, что в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы. Вы знаете, раньше собирали на две недели или кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки – вождение техники, боевой техники. Тут это совпало с этим событием, с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией", - сказал он.

Президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.