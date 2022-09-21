Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

"Триста тысяч резервистов, которые будут призваны", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Шойгу отметил, что частичная мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Тех, кто уже служит, не отправят в зону проведения специальной операции, уточнил Шойгу.

Мобилизация затронет 1,1 % от общего мобилизационного ресурса. Шойгу сказал, что это не будет "единоразовая" акция. "Это та работа, которая будет проводиться планово", - сообщил министр.

"Здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро – нет", - сказал министр.

"Так совпало, что в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы. Вы знаете, раньше собирали на две недели или кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки – вождение техники, боевой техники. Тут это совпало с этим событием, с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией", - сказал он.

Президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Президент РФ Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о 5,9 тыс. погибших российских военных в ходе операции на Украине

Путин подписал указ о частичной мобилизации. Текст

Военная операция на Украине

Путин подписал указ о частичной мобилизации

Путин подписал указ о частичной мобилизации

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Глава комитета Думы по обороне Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в РФ не будет

Что произошло за день: вторник, 20 сентября

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний

Москалькова предложила устроить в пунктах размещения беженцев участки для референдума

В РФ откроют избирательные участки в рамках референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Лавров отправляется в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });