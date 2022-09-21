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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что частичная мобилизация не подразумевает ограничений на передвижение из субъекта в субъект РФ.

"У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", - сказал Картаполов журналистам в среду.

Он обратился к тем, кто может попасть под мобилизацию: "Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, - отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края".

"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли сейчас переезжать из региона в регион.

"Будут какие-то ограничения там, где будет проводиться специальная военная операция, но она не касается всей страны", - добавил глава комитета.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
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