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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Песков пообещал разъяснения насчет возможного закрытия границ для подлежащих мобилизации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Разъяснения относительно возможности закрытия границ для лиц, подлежащих частичной мобилизации, последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос", - сказал Песков журналистам, когда его спросили, принято ли уже соответствующее решение.

"Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах. Давайте чуть-чуть наберемся терпения. Разъяснения последуют на этот счет", - подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Дмитрий Песков
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