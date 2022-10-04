Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году с 8,9% до 4,5%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) улучшил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, прогнозировавшихся им в июне. В 2023 году снижение ВВП составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее - рост на 2,2%). Такие данные содержатся в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном во вторник.

Менее глубокое, чем ожидалось ранее, падение экономики России в текущем году банк связывает с серьезными фискальными мерами и ростом цен на энергоносители, которые помогли увеличить бюджетные доходы.

Прогноз разработан исходя из предположения, что конфликт на Украине продолжится и российская экономика по-прежнему будет находиться под давлением санкций, в том числе, вступающих в силу в конце этого года (в частности, частичный запрет ЕС на поставки российской нефти и, в меньшей степени, ограничение цен на нефть).

В 2024 году ожидается умеренный рост по мере стабилизации экономики после санкционного шока и постепенного восстановления внутреннего спроса и экспорта. При этом банк отмечает, что "среднесрочный и долгосрочный рост будут очень низкими, поскольку Россия потеряла доступ к ключевым источникам производительности".

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Июльский прогноз Банка России на 2022 год предполагает падение ВВП РФ на 4-6%, на 2023 год - снижение на 1-4%, на 2024 год - рост на 1,5-2,5%. ЦБ будет уточнять прогноз в конце октября и, скорее всего, улучшит оценку на 2022 год.