Крупных мероприятий с участием Путина пока не планируется

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Никаких крупных мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина в свете принятого им решения о частичной мобилизации в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Президент в эти дни в постоянном ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов. Поэтому недостатка в этих контактах нет. Каких-то общих мероприятий, общих совещаний пока не запланировано", - сказал Песков, уточнив, что "в эти дни у президента график весьма подвижный".

На вопрос журналиста, не планируется ли масштабных мероприятий, в том числе посланий или обращений, он ответил: "Пока точных планов нет, будем вас информировать своевременно".