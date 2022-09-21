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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Решетников заявил, что уровень долга РЖД находится на опасной грани

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уровень долга ОАО "РЖД" находится на опасной грани. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

"Экономика "Российских железных дорог" сейчас не позволяет каких-либо экономически непросчитанных и необоснованных трат. Уровень долга "Российских железных дорог", долг/EBITDA находится свыше 3, сейчас 3,2. Возможно, будет принято решение еще по определенному повышению. Но в общем и целом это уже некий предел, потому что у нас до 40% EBITDA уходит на выплату процентов. Эта та грань, которая нам уже кажется очень такой опасной, то есть переходить дальше нельзя. В то же время возможности из бюджета поддержать, они тоже не безграничны, хотя такие решения, вы знаете, были приняты – 200 млрд (рублей - ИФ) мы "Российским железным дорогам" дали как раз, чтобы облегчить вот эту вот долговую нагрузку, которая была взята как раз на инвестиции в Восточный полигон", - сообщил министр.

"С нашей точки зрения, сейчас является приоритетом окончание (строительства - ИФ) Восточного полигона – второй очереди, инвестиции в обновление подвижного состава, в том числе инвестиции в железнодорожный пассажирский подвижной состав, в новые вагоны. Постольку поскольку нам надо иметь здесь необходимые ресурсы, понимая ситуацию в других транспортных отраслях", - заключил Решетников.

По данным на сайте РЖД, общий объем кредитного портфеля холдинга, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, по состоянию на 31 декабря 2021 года составлял 1 трлн 532 млрд рублей. 68% от общего объема кредитного портфеля (или 1045 млрд рублей) приходилось на заимствования в рублях, 8% (119 млрд рублей) – на инструменты управления краткосрочной ликвидностью. Средний срок погашения кредитного портфеля РЖД (без учета инструментов управления краткосрочной ликвидностью) составил около 7 лет.

РЖД Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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