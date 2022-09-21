РКН потребовал от СМИ в материалах о мобилизации ссылаться только на органы госвласти

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил о блокировке СМИ и информационные ресурсы за публикацию ложной информации о мобилизации в России и потребовал при подготовке материалов пользоваться исключительно официальными государственными источниками.

"Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении ведомства.

РКН напомнил журналистам о необходимости устанавливать достоверность информации до ее публикации.

"Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Распространение ложной информации в сети "Интернет" влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.

Президент Владимир путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч чел., что составляет 1,1% от мобилизационного резерва. В первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет востребованную военно-учетную специальность, служил в армии и имеет боевой опыт.