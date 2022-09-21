Сенаторы поддержали поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.

Документ был принят Госдумой накануне.

В частности, он вносит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Также вводится ряд новых статей в УК РФ.

Плен

Так, одна из новелл - статья 352.1 ("Добровольная сдача в плен"). За это будет грозить от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

Указывается, что "военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений".

Мародерство во время мобилизации

В статью "Мародерство" (356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63).

Дезертирство

Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) будет наказываться строже, чем в обычное время. Так, если подобное отсутствие в части длится от двух до 10 суток, за это будет грозить до 5 лет лишения свободы (а не до одного года), если от 10 суток до одного месяца - до 7 лет лишения свободы (а не до трех лет), если свыше месяца - от 5 до 10 лет колонии (а не до пяти лет).

В документе дается примечание, что "военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".

Отказ выполнять приказ

Устанавливается, что неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Если же такие деяния повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.

Самоволка в ходе сборов

Кроме того, закон предусматривает, что находящиеся в запасе граждане будут нести уголовное наказание за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку в срок без уважительных причин на службу в период прохождения ими военных сборов.

Закон указывает, что, если самовольное оставление произошло в период мобилизации и военного положения и длилось от двух до 10 суток, за это грозит наказание до 5 лет лишения свободы (до одного года, если нет военного положения). Если "запасник" отсутствовал в течение срока от 10 суток до одного месяца - до 7 лет лишения свободы, (до трех лет, если нет военного положения или мобилизации). В случае отсутствия его дольше месяца наказание составит от 5 до 10 лет колонии (пяти лет, если нет военного положения или мобилизации).

Законом также вводится также ряд статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.