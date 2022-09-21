Обвиняемый в гибели 12 рабочих на ростовских очистных сооружениях осужден на 3,5 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главному инженеру - замдиректора по производству таганрогского управления Водоканала Юрию Полякову по делу о гибели 12 рабочих при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.

"Основное наказание (Полякову - ИФ) - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс аммиачных газов. На месте от отравления погибли 10 рабочих, у которых не оказалось средств индивидуальной защиты. Еще пятерых госпитализировали, двое из них умерли в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), бывший главный инженер - замдиректора по производству Поляков был арестован.