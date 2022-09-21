Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Обвиняемый в гибели 12 рабочих на ростовских очистных сооружениях осужден на 3,5 года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Неклиновский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главному инженеру - замдиректора по производству таганрогского управления Водоканала Юрию Полякову по делу о гибели 12 рабочих при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.

"Основное наказание (Полякову - ИФ) - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошел выброс аммиачных газов. На месте от отравления погибли 10 рабочих, у которых не оказалось средств индивидуальной защиты. Еще пятерых госпитализировали, двое из них умерли в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), бывший главный инженер - замдиректора по производству Поляков был арестован.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закон об ипотечных "каникулах" доработают с учетом специальной военной операции

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях призывов к протестам

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

В Думе сочли, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах РФ

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось

Сенаторы поддержали поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

В Думе сообщили, что Минфин и ЦБ согласовали поправки о майнинге

В Думе сообщили, что Минфин и ЦБ согласовали поправки о майнинге
Военная операция на Украине

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });