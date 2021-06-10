Число жертв отравления в коллекторе под Таганрогом увеличилось до 12

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сотрудница водоканала Таганрога (Ростовская область), с 21 мая находившаяся в реанимации из-за аварии на очистных сооружениях, скончалась. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе администрации города.

Женщина умерла сегодня ночью в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи Таганрога. Все это время она была в коме.

21 мая при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом в результате отравления погибли 11 рабочих муниципального унитарного предприятия "Управление водоканал", еще семь пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Собственное расследование инициировал также Роструд, ведомство намерено проверить и работу местного водоканала.

22 мая в Ростовской области было объявлено днем траура по погибшим.