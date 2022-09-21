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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Закон об ипотечных "каникулах" доработают с учетом специальной военной операции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госдума подготовит законопроект, который позволит учитывать проведение специальной военной операции в предоставлении ипотечных "каникул". Об этом заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию (падение дохода более чем на 30%), то он может претендовать на предоставление ипотечных "каникул" сроком на полгода.

"Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", - сказал глава комитета.

"Сейчас нам, очевидно, нужно принять закон. Те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должен быть спокоен, что это не ляжет новым бременем на его семью", - добавил Аксаков.

Госдума
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