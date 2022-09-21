ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе, говорится в сообщении регулятора.

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Регулятор рекомендует банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Госдума в среду уже обещала подготовить поправки, которые позволят учитывать проведение специальной военной операции в предоставлении ипотечных каникул. Как напомнил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, согласно действующему законодательству, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию (падение дохода более чем на 30%), то он может претендовать на предоставление ипотечных каникул сроком на полгода.

"Я думаю, что в ходе доработке этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", - сказал глава комитета.

"Сейчас нам, очевидно, нужно принять закон. Те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должны быть спокойны, что это не ляжет новым бременем на его семью", - добавил Аксаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.