Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе, говорится в сообщении регулятора.

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Регулятор рекомендует банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Госдума в среду уже обещала подготовить поправки, которые позволят учитывать проведение специальной военной операции в предоставлении ипотечных каникул. Как напомнил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, согласно действующему законодательству, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию (падение дохода более чем на 30%), то он может претендовать на предоставление ипотечных каникул сроком на полгода.

"Я думаю, что в ходе доработке этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", - сказал глава комитета.

"Сейчас нам, очевидно, нужно принять закон. Те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должны быть спокойны, что это не ляжет новым бременем на его семью", - добавил Аксаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

Банки Киргизии продолжают обслуживание карт "Мир"

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

В Думе сочли, что легализацию майнинга нужно увязать с легализацией оборота криптовалют

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Индекс МосБиржи на старте торгов снижался к 2000п, далее начался отскок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });