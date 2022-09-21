Минздрав предложил новый порядок персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах

Он создаст условия для более тщательного контроля за использованием средств ОМС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал новый порядок ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, для реализации прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в сфере ОМС ведется персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах.

"Новый порядок подразумевает обновление информационного обеспечения персонального учета. Вносимые изменения позволят наиболее полно обеспечивать гарантии прав застрахованных и оказание им медицинской помощи в необходимых объемах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в среду.

Также отмечается, что вносимые изменения создают условия для более тщательного контроля за использованием средств ОМС и прогнозирования потребности в объёмах медицинской помощи для разработки программ обязательного медицинского страхования.

"В соответствии с законодательством РФ об информации ограниченного доступа, предусмотрена многофакторная защита персональных данных пациентов", - добавили в пресс-службе.