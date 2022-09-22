Правительство в четверг рассмотрит законопроект о бюджете Фонда пенсионного и соцстрахования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг. будет рассмотрен на заседании правительства РФ в четверг, 22 сентября, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование фондом выплат пенсий, страхового обеспечения, иных социальных выплат гражданам в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в материалах к заседанию правительства значится проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений".

"Проектом федерального закона предусматривается ускоренное повышение в 2023 и 2024 годах минимального размера оплаты труда", - добавили в кабинете министров.

В повестке значится также законопроект о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.

Там добавили, что этот законопроект направлен на установление страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, дифференцированных по классам профессионального риска.

Правительство рассмотрит также законопроект о государственной соцпомощи. Он, как говорится в сообщении, направлен на совершенствование законодательства о мерах социальной поддержки в части определения единого подхода к технологическим процессам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат в электронном виде.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

"Законопроект разработан в целях утверждения проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в сообщении.

В материалах к заседанию значится также проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

"Законопроектом, в частности, предусматривается продление срока действия положений частей 27 и 28 Федерального закона на 2025 год в связи с реализацией национального проекта "Здравоохранение" в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в целях реализации поручений Правительства в части осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения", - добавили в правительстве.

Правительство на заседании также рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг".

В кабинете министров добавили, что законопроект направлен на изменение порядка расчета коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в целях определения тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.