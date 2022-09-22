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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Северный флот провел учения по высадке десанта на мысе Челюскин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные провели учения по высадке десанта и проведению стрельб на мысе Челюскин - самой северной точке евразийского континента, сообщила пресс-служба Северного флота РФ в четверг.

Учения провела арктическая группировка Северного флота, действующая в морях Северного Ледовитого океана. Отработана защита островных и континентальных территорий России в Арктике, сообщили военные.

"Главной целью манёвров стала отработка взаимодействия сил и войск флота при противодействии в отдалённых и труднодоступных местах незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, высадке морского десанта на необорудованное побережье, захвате и обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Высадку на необорудованное арктическое побережье провели с большого десантного корабля "Александр Отраковский". Поддержку с воздуха обеспечили корабельные вертолёты Ка-27, с моря - штурмовые группы морской пехоты на быстроходных лодках с большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко".

"В учении были задействованы подразделения береговых войск Северного флота на двухзвенных вездеходах "Витязь" и бронетранспортерах БТР-82А. После высадки с десантного корабля бойцы береговых войск при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК "Адмирал Левченко" отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова", - сообщила пресс-служба Северного флота.

"Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов. После выполнения боевых упражнений личный состав и техника береговых войск Северного флота вернулись на борт БДК "Александр Отраковский", - сообщил флот.

Северный флот Челюскин
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