Северный флот РФ сообщил о крупных учениях в Баренцевом море

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Северный флот России проводит в Баренцевом море учения, в которых задействованы около 15 кораблей и подводных лодок, а также авиация.

"Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота", - сообщила пресс-служба флота в пятницу.

По ее данным, в пятницу в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для выполнения плановых задач боевой подготовки.

"В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО", - сообщил Северный флот.

По словам военных, в Баренцевом море планируется провести ряд учений. В частности, учение по поиску и атаке подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией. Также предстоит отработать организацию противовоздушной обороны сил флота в море с отражением ударов средств воздушного нападения условного противника. Кроме того, силы флота проведут учение по спасению личного состава, терпящего бедствие в море, говорится в сообщении.