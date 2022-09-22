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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Путин присвоил звание Героя России советскому молодогвардейцу Третьякевичу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил посмертно Виктору Третьякевичу звание Героя России за активное участие в создании подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" и мужество, проявленное во время Великой Отечественной войны.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено "за активное участие в создании деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками".

Третьякевич родился 9 сентября 1924 в Воронежской губернии и был казнен в январе 1943 года в Краснодоне вместе с другими молодогвардейцами. В оккупированный Краснодон он приехал в 1942 году после участия в партизанском отряде, и на месте участвовал в создании подпольной молодежной организации. После войны в течение некоторого времени считалось, что он выдал немцам молодогвардейцев, в романе Александра Фадеева "Молодая гвардия" наряду с реальными участниками организациями был введен образ предателя Стаховича, прототипом которого называли Третьякевича. В 1960 году Третьякевич был реабилитирован как жертва умышленного оговора.

Владимир Путин Краснодон СССР Молодая Гвардия Виктор Третьякевич
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