Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует проиндексировать тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") на 6,52%, следует из проекта ведомственного приказа на сайте regulation.gov.ru.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса" (ж/д перевозчик в Крым) будут повышены с 1 октября.

"Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в 2 раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей. Решение позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок в регионы страны, а также осуществить закупку современного подвижного состава", - прокомментировали проект в пресс-службе ФАС.

ФАС ежегодно устанавливает стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах и меняет ее в зависимости от календарных периодов. С начала 2022 года тарифы в "регулируемом сегменте" были проиндексированы на 4,3%.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Тарифы в этом сегменте в начале 2022 года также повышались на 4,3%.

ФАС РЖД ФПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Власти сочли преувеличением сообщения об очередях на границе РФ и ажиотаже в аэропортах

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 53 457 человек

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });