ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует проиндексировать тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") на 6,52%, следует из проекта ведомственного приказа на сайте regulation.gov.ru.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса" (ж/д перевозчик в Крым) будут повышены с 1 октября.

"Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в 2 раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей. Решение позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок в регионы страны, а также осуществить закупку современного подвижного состава", - прокомментировали проект в пресс-службе ФАС.

ФАС ежегодно устанавливает стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах и меняет ее в зависимости от календарных периодов. С начала 2022 года тарифы в "регулируемом сегменте" были проиндексированы на 4,3%.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Тарифы в этом сегменте в начале 2022 года также повышались на 4,3%.