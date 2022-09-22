РЖД предложили туроператорам фиксированные групповые тарифы и скидки для тургрупп

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предложило фиксированные тарифы и скидки для туристических групп на 15 направлениях, сказала "Интерфаксу" глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по железнодорожному туризму Сусанна Старцева, и назвала это хорошей новостью для турбизнеса.

"Российские железные дороги предложили туроператорам использовать для групп фиксированные тарифы вне системы динамического ценообразования. Предложение распространяется на купейные вагоны по определенным направлениям. Как пояснили в компании, это сделано для развития именно туристических железнодорожных перевозок. Всего выбрано 15 направлений, в основном - из Москвы: в Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Псков, Петрозаводск и ряд других городов", - рассказала она.

Групповые тарифы будут действовать до 31 декабря 2022 года.

"Переговоры с РЖД о необходимости такого предложения для турбизнеса шли давно, и мы приветствуем долгожданное решение. Хотя жаль, что фиксированный тариф ограничивается периодом низкого спроса: есть опасение, что немногие туроператоры смогут им воспользоваться", - отметила представитель РСТ.

По мнению Старцевой, туроператорам будет интересен именно период проведения каких-либо туристических мероприятий, а не каникул, поскольку постоянный тариф предложен на купейные, а не плацкартные вагоны, которые чаще всего берут для перевозки школьных групп.

РЖД также предложили систему скидок от 5 до 25% по другим маршрутам, в зависимости от размера группы, даты отправления, количества дней до выезда.

"К примеру, если компания выкупает билеты в срок от 60 и более дней до отправления поезда для группы численностью 64 и более человек, размер скидки будет максимальным - 25%. Правда, скидки не будут распространяться на выходные и праздничные дни", - сказала Старцева.