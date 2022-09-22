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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Москалькова предложила создать орган власти по защите прав участников боевых действий

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает целесообразным рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа исполнительной власти по вопросам защиты прав участников боевых действий.

"Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа исполнительной власти по вопросам защиты прав участников боевых действий", - написала Москалькова в своём телеграм-канале в четверг.

Она также заявила, что поддерживает усилия парламентариев по повышению гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, в том числе призванных по мобилизации.

"Полагаю, что нужен комплексный закон для решения данных вопросов. В нем должны быть отражены нормы, регулирующие вопросы сохранения рабочих мест, возможности предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы после выполнения мобилизационных задач", - добавила она.

В числе возможных преференций для военнослужащих, по словам уполномоченного, могут быть приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания.

Татьяна Москалькова
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