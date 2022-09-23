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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Мобилизованным сохранят рабочее место на срок службы и еще три месяца

Им также предоставят право на полгода отпуска после возвращения на работу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы внесли в Госдуму поправки ко второму чтению ряда законопроектов, направленные на защиту трудовых прав мобилизованных или контрактников, а также членов их семей, сообщила в Telegram сенатор Ирина Рукавишникова.

"Ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", а также нескольких других законопроектов, совместно с коллегами-сенаторами Андрем Турчаком и Андреем Клишасом подготовлен и внесен ряд существенных изменений, которые направлены на защиту прав мобилизованных или заключивших контракт на прохождение воинской службы граждан, а также членов их семей", - написала Рукавишникова.

Эти изменения закрепят такие трудовые права работников, ушедших в ряды вооруженных сил, как сохранение места работы и должности на весь период прохождения воинской службы, а также три месяца после ее окончания, полный расчет с работником в последний день до приостановления с ним контракта, право на отпуск в течение полугода после возвращения работника на основное место работы в любое удобное для него время.

"Членам семей таких граждан также предлагается предоставить ряд дополнительных мер поддержки, в частности, они получат преимущество в плане сохранения рабочего места при сокращении штатной численности по месту работы, их нельзя будет без письменного согласия привлекать к сверхурочным работам", - сообщила сенатор.

По ее словам, аналогичные гарантии предлагается предоставить мобилизованным и контрактникам из числа гражданских служащих.

Как сообщал ранее Турчак, предложенные изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий.

Совет Федерации Госдума Ирина Рукавишникова Андрей Турчак Андрей Клишас
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