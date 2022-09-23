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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации двух убийств

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации двух убийств
Рауф Арашуков
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей посчитала доказанной вину бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в организации двух убийств, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Вердикт присяжных по соответствующим пунктам обвинения Арашукова был оглашен на заседании Мосгорсуда в пятницу.

Коллегия признала Арашукова виновным в организации убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. За это экс-сенатору грозит пожизненное лишение свободы.

Присяжные также сочли доказанным, что оба убийства Арашуков организовал по поручению своего отца Рауля Арашукова – бывшего советника генерального директора компании "Газпром межрегионгаз".

И отца, и сына присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения.

Оглашение вердикта по другим пунктам обвинения подсудимых продолжается. Всего в вопросном листе присяжных 117 вопросов.

Кроме Арашуковых, на скамье подсудимых – бывший первый замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, а также директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев.

В зависимости от роли и степени участия, фигурантам Следственным комитетом России (СКР) было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийствах (пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), принуждении к даче показаний (часть 4 статьи 309 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Из оглашенной к настоящему времени в Мосгорсуде части вердикта также следует, что присяжные установили причастность Арашукова-старшего к хищению газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Оба не признали вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом".

Рауф Арашуков
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