Гособвинение запросило пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Избрание меры пресечения Рауфу Арашукову в Басманном суде. 2019 год. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит суд назначить пожизненное заключение в колонии особого режима бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по уголовному делу об убийствах и преступном сообществе.

Об этом заявила прокурор Мария Семененко в Мосгорсуде в понедельник.

Отцу Арашукова, бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову гособвинение попросило назначить аналогичное наказание.

И отцу, и сыну прокуратура также попросила назначить штрафы по 1 млн руб.

Бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и экс-начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова гособвинение попросило приговорить каждого к 24 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб.

Бывшему следователю по особо важным делам главка СК по КЧР Андрею Филиппову гособвинение предложило назначить шесть лет восемь месяцев колонии общего режима, Гузеру Хашукаеву, экс-директору филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и единственному признавшему вину фигуранту дела - пять лет колонии общего режима.

Как сообщалось, в сентябре присяжные заседатели признали виновными Арашуковых по всем пунктам обвинения.

Вместе с тем присяжные оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе и сочли заслуживающим снисхождения по другим пунктам обвинения Хашукаева и оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе Филиппова.

В зависимости от роли и степени участия, фигурантам Следственным комитетом России (СКР) было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Дело Арашуковых

Согласно фабуле дела, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

Убийства Арашуков, настаивало обвинение, организовал по поручению отца, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на Булатова и Бетуганова для сокрытия своих преступлений.

Наконец, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

Кроме того, следствие установило, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд руб.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. В частности, экс-сенатора сотрудники правоохранительных задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.