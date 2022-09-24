Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, отмечается в нем.