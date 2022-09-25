Что случилось этой ночью, воскресенье, 25 сентября

Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам, США запустили на орбиту новый спутник, Лавров выступает за расширение СБ ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- США запустили на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки. Пуск осуществлен в интересах американского разведывательного сообщества.

- Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск. Баллистическая ракета малой дальности была запущена из провинции Северный Пхеньян.

- Лавров заявил, что РФ выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. По словам министра, ООН должна быть адаптирована к современным реалиям.

- Испания проиграла Швейцарии в Лиге наций УЕФА. Матч завершился со счетом 1:2