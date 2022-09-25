Матвиенко заявила, что некорректных случаев мобилизации граждан быть не должно

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизация граждан, не подпадающих под заявленные критерии отбора, недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к главам регионов.

"Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация "с мест" о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы", - говорится в обращении Матвиенко к главам регионов России, опубликованном в ее телеграм-канале.

По мнению спикера, такие ситуации "совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе".

"Уверена, вы согласитесь со мной, что сейчас, когда невероятно высок в стране уровень патриотизма, сплочённости и поддержки наших целей в специальной военной операции, таких случаев быть не должно. Даже единичных", - написала Матвиенко.

По ее словам, на губернаторах, которые являются председателями призывных комиссий по мобилизации граждан, лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах.

Матвиенко подчеркнула, что сейчас речь идёт о частичной мобилизации.

"После подписания соответствующего Указа, Министерство обороны обнародовало критерии отбора военнообязанных, которые могут быть привлечены к прохождению службы. Кроме того, во избежание неточностей и неверных толкований в последние дни официальными представителями Министерства были даны дополнительные разъяснения. Считаю это очень правильным. В такой чувствительной теме не должно быть места для разночтения и "лакун" для субъективного применения", - заявила она.

Как написала Матвиенко, "люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий".

"Поэтому ещё раз прошу каждого из вас - считайте, что обращаюсь лично - если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" - подытожила спикер Совета Федерации.