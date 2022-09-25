Москалькова призвала омбудсменов регионов оперативно реагировать на обращения мобилизуемых

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась ко всем омбудсменам в регионах России с просьбой оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан.

"Обратилась ко всем уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации с просьбой работать слажено, оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких, незамедлительно сообщать мне о случаях, требующих моего вмешательства", - сказала Москалькова, ее слова приводятся в телеграм-канале омбудсмена в воскресенье.

Как отметила уполномоченный, "мы понимаем, какая колоссальная работа проводится Минобороны России и военкоматами и надеемся, что она будет организована в строгом соответствии с законом и указами президента РФ, максимально тактично и корректно".

Она подчеркнула, что права российских мобилизованных и членов их семей должны неукоснительно соблюдаться.

Ранее в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к главам регионов заявила, что мобилизация граждан, не подпадающих под заявленные критерии отбора, недопустима.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе проведения частичной мобилизации в РФ.