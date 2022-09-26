В Иркутской области стреляли в военкома
Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Усть-Илимске молодой человек открыл стрельбу в военкомате, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его словам, был ранен военком Александр Елисеев. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Стрелявшего задержали. Случившееся Кобзев назвал "чрезвычайным происшествием".
"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - добавил губернатор.
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона "Интерфаксу" сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
"Он в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказал представитель ведомства.
В России с 21 сентября проводится частичная мобилизация. Людей призывают в войска для участия в специальной военной операции на Украине.