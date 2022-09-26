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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

В Иркутской области стреляли в военкома

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Усть-Илимске молодой человек открыл стрельбу в военкомате, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, был ранен военком Александр Елисеев. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Стрелявшего задержали. Случившееся Кобзев назвал "чрезвычайным происшествием".

"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - добавил губернатор.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона "Интерфаксу" сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

"Он в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказал представитель ведомства.

В России с 21 сентября проводится частичная мобилизация. Людей призывают в войска для участия в специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 26 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Усть-Илимск Минздрав Иркутская область Игорь Кобзев Александр Елисеев
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